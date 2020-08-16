محلل انتخابات : تراجع كبير لشعبية ترامب بمناطق التنافس

اكد محلل الانتخابات في شبكة سي أن أن الامريكية هاري اينتن ، الاحد، أن اداء الرئيس الامريكي دونالد ترامب أسوأ في المناطق التنافسية مما يرغب الجمهوريون في الاعتراف به ، مما يعني أن الاستطلاعات التي اشرت هبوط ترامب اكثر مما يتحمله الجمهوريون.

و نقل تقرير الشبكة عن اينتن قوله ” لقد اجريت احصائية عن استطلاعات الرأي هذا الصيف والتي اجريت عن سباق الرئاسة الانتخابي وبجمع كل الاستطلاعات كان معدل تفوق بايدن على ترامب يبلغ عشر نقاط “.

واضاف ان ” المرشحين الديمقراطيين يتقدمون على الجمهوريين بـثمان نقاط في الاقتراع العام للكونغرس في نفس هذه الاستطلاعات ، وربما يكون هذا سببا كبيرا وراء حذف الاستطلاعات الداخلية التي نشرها الجمهوريون في مجلس النواب في الأسابيع القليلة الماضية بشكل عام وهي إشارة إلى أن هذه الأرقام قد تكون أسوأ لدى المرشحين ، وهو ما قاله الحزب الجمهوري”.

وتابع أن ” تقدم بايدن وسع من تفوق الديمقراطيين في مجلس النواب بشكل غير عادي واذا صمد في هذا فسيكون انجازا تاريخيا لبايدن “.

واشار الى أنه ” “ربما يكون الخبر السار بالنسبة لترامب هو أنه إذا كان يقوم بعمل أسوأ ضمن الأساسيات ، فإن لديه مجالًا للتحسين دون تغيير البيئة السياسية كثيرًا”،

مشددا “بالطبع ، حتى لو كان أداء ترامب جيدًا مثل المرشحين الجمهوريين لمجلس النواب ، فسيظل متأخراً بسبب الكثير من المشاكل والاداء الخاطىء الذي قدمه “.