الصفحة الدولية

محلل انتخابات : تراجع كبير لشعبية ترامب بمناطق التنافس


اكد محلل الانتخابات في شبكة سي أن أن الامريكية هاري اينتن ، الاحد، أن اداء الرئيس الامريكي دونالد ترامب  أسوأ في المناطق التنافسية مما يرغب الجمهوريون في الاعتراف به ، مما يعني أن الاستطلاعات التي اشرت هبوط ترامب اكثر مما يتحمله الجمهوريون.

و نقل تقرير الشبكة  عن اينتن قوله ” لقد اجريت احصائية عن استطلاعات الرأي هذا الصيف والتي اجريت عن سباق الرئاسة الانتخابي وبجمع كل الاستطلاعات كان معدل تفوق بايدن على ترامب يبلغ عشر نقاط “.

واضاف ان ” المرشحين الديمقراطيين يتقدمون على الجمهوريين بـثمان نقاط في  الاقتراع العام للكونغرس في نفس هذه الاستطلاعات ، وربما يكون هذا سببا كبيرا وراء حذف الاستطلاعات الداخلية التي نشرها الجمهوريون في مجلس النواب في الأسابيع القليلة الماضية بشكل عام  وهي إشارة إلى أن هذه الأرقام قد تكون أسوأ لدى المرشحين ، وهو ما قاله الحزب الجمهوري”.

وتابع أن ” تقدم بايدن وسع من تفوق الديمقراطيين في مجلس النواب بشكل غير عادي واذا صمد في هذا فسيكون انجازا تاريخيا لبايدن “.

واشار الى أنه ” “ربما يكون الخبر السار بالنسبة لترامب هو أنه إذا كان يقوم بعمل أسوأ ضمن الأساسيات ، فإن لديه مجالًا للتحسين دون تغيير البيئة السياسية كثيرًا”،

مشددا  “بالطبع ، حتى لو كان أداء ترامب جيدًا مثل المرشحين الجمهوريين لمجلس النواب ، فسيظل متأخراً بسبب الكثير من المشاكل والاداء الخاطىء الذي قدمه “.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محلل انتخابات : تراجع كبير لشعبية ترامب بمناطق التنافس
الكويت.. سجن مسؤولين بوزارة الداخلية بتهمة نهب المال العام
اللواء باقري: ننصح الامارات باعادة النظر في قرار تطبيعها مع العدو الإسرائيلي
فنانة أمريكية تحذر الأمريكيين من خدعة ترامب في الانتخابات
تحديد موعد بدء تداول اللقاح الروسي ضد كورونا
وزير الدفاع الإيراني: العالم سمع صوت كسر عظم أميركا بمجلس الأمن
وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي ترامب
موسكو عن الانتقادات للقاح: سننشر كافة بيانات التجارب للعالم قريباً جداً
روسيا بدأت إنتاج لقاح لكوفيد-19
هزيمة مذلة .... امريكا تخفق في تمديد الحظر الأممي على السلاح لإيران بعد فيتو روسي صيني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك