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فنانة أمريكية تحذر الأمريكيين من خدعة ترامب في الانتخابات


حذرت المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، مواطنيها من خدعة ينوي أن ينفذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية المقامة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وعلقت سويفت (30 عاما) عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، على التغييرات الأخيرة التي أجريت على خدمة البريد الأمريكية (USPS)، وتشمل تقليل ساعات العمل وإزالة صناديق تجميع الرسائل، لتلقي باللوم بشكل مباشر على ترامب أنه وراءها.

وقالت في تغريدة لها: “تفكيك ترامب المحسوب لـ”USPS” يثبت شيئا واحدا بوضوح: إنه مدرك جيدا أننا لا نريده كرئيس لنا، لقد اختار الغش بشكل صارخ وتعريض حياة ملايين الأمريكيين للخطر في محاولة للبقاء في السلطة”.

وأضافت المطربة الحاصدة لجوائز “غرامي” الموسيقية في تغريدة أخرى: “إن قيادة دونالد ترامب غير الفعالة فاقمت الأزمة التي نحن فيها بشكل خطير، وهو الآن يستغلها لتخريب وتدمير حقنا في التصويت والتصويت بأمان، أطالب باقتراع مبكرا، صوّتوا مبكرا”.

وتأتي تغريدات تايلور سويفت بالتزامن مع تدقيق متزايد ضد الحكومة الفيدرالية وطريقة تعاملها مع خدمة البريد، بعد أن قال دونالد ترامب في وقت سابق إنه عارض تمويل الخدمة بسبب التصويت عبر البريد، ما أثار مزاعم بأنه يتلاعب بالخدمة البريدية بنفسه.

وتسببت جائحة فيروس “كورونا” المستجد المستمر إلى زيادة قياسية في مستويات التصويت بالبريد بدلا من التصويت شخصيا، وحاول ترامب تقييد طريقة التصويت بالبريد لأنه يقول إنها ستضر بفرص إعادة انتخابه والجمهوريين في جميع المجالات.

كما صرح ترامب سابقا أنه في حال التصويت عن طريق البريد، قد يستغرق فرز الأصوات في بعض الولايات سنوات. 

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