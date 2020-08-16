تحديد موعد بدء تداول اللقاح الروسي ضد كورونا

رجح الكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، تداول اللقاح الذي طوره المركز ضد كورونا بين الجمهور، بعد شهر من بدء مرحلة الاختبار الثالثة، لكنه قال إن جميع سكان البلاد لن يتمكنوا من تلقي اللقاح على الفور.

وأضاف غينتسبورغ، أنه "سيتم إطلاق التداول الجماهيري للقاح، بالتوازي مع دراسات ما بعد التسجيل، ولكن مع بعض التأجيل، لأن كميات اللقاح غير كافية. أعتقد أن الحد الأقصى لهذا التأجيل، سيكون شهرا واحدا، بعد بدء دراسات ما بعد التسجيل".

وأوضح، أن "دورة الإنتاج تستغرق أسبوعين على الأقل، ومع عملية الكشف والفحص ستكون الفترة أكبر بقليل. لكن قدرتنا على الإنتاج ستزداد، بفضل الأموال التي قدمتها الحكومة بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين. لذلك ستزداد قدرتنا الإنتاجية بمقدار عشرة أضعاف خلال 1.5- 2 شهر المقبلة".

وتابع: "قريبا ستبدأ بالإنتاج 3-4 معامل. وبحلول ديسمبر سيصل عددها إلى 4-5، وربما سننتج أكثر بقليل من مليون جرعة شهريا، أي خلال 9-12 شهرا سنتمكن من توفير الكمية اللازمة من اللقاح للبلد كله".