وزير الدفاع الإيراني: العالم سمع صوت كسر عظم أميركا بمجلس الأمن

حمل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الاحد، الإمارات مسؤولية زعزعة الأمن في المياه الخليجية إن حصل ذلك بسبب تواجد كيان الاحتلال الصهيوني فيها، فيما أشار إلى أن العالم سمع صوت كسر عظم أميركا بمجلس الأمن.

وقال حاتمي في تصريحات صحافية، إن “الكيان الصهيوني هو كيان غاصب وقاتل للأطفال و “شر” بكل معنى الكلمة، وما حدث هو خيانة للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وإذا أرادوا ايجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني في المنطقة، فسيخلق حالة من انعدام الأمن ويتحملون مسؤولية ذلك، وسيعود ذلك بالضرر عليهم”.

وأبدى وزير الدفاع الإيراني استعداد بلادة لتوفير ما يحتاجه لبنان من أسلحة والخيار عندهم، مشيرا إلى أن هذا العرض مقدم لجميع الدول الصديقة

وأشار حاتمي إلى أنه “تم اتخاذ خطوات مؤثرة فيما يتعلق بانسحاب أمريكا من المنطقة خلال الفترة الماضية”،

مبينا أن “هذا مطلب كل شعوب المنطقة، كما سمع صوت كسر عظام أمريكا القوة العظمى في الحادث الأخير في الأمم المتحدة (فشل الولايات المتحدة في تمرير قرار لتمديد الحظر التسليحي على إيران)”.