وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي ترامب

توفي روبرت ترامب، الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن عمر يناهز 72 عاما، في مستشفى بنيويورك.

وكتب الرئيس الأميركي على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "لقد مات أخي الرائع، روبرت، لم يكن أخي فقط، لقد كان أفضل أصدقائي. سنفتقده كثيراً، لكننا سنلتقي مرة أخرى، ستعيش ذكراه في قلبي الى الأبد، روبرت أحبك ارقد بسلام".

وكان الرئيس الأميركي زار شقيقه يوم الجمعة في مستشفى نيويورك، قبل توجهه إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن روبرت عانى من الأمراض خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال إفادته ب‍البيت الأبيض، يوم الجمعة، رفض ترامب إمداد الصحفيين بتفاصيل عن مرض شقيقه، بحسب شبكة "CNN".

واكتفى بالقول عندما سئل عنه: "لدي أخ رائع. لدينا علاقة رائعة لفترة طويلة وهو في المستشفى الآن".