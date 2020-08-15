موسكو عن الانتقادات للقاح: سننشر كافة بيانات التجارب للعالم قريباً جداً

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن مجمل الانتقادات الموجهة للقاح الروسي تتعلق بضرورة أن يتم نشر كافة البيانات الخاصة باللقاح ونشر معلومات أكثر عن الدراسة والتجارب بخصوصه.
واستطرد موراشكو قائلا: "سنقوم بنشر نتائج الدراسات السريرية وما قبل السريرية قريبا جدا".
وأوضح: "ربما سنبدأ يوم الاثنين (17 أغسطس/ آب..) بنشر هذه المعلومات للعالم".
وأضاف: "الكثير لا يعرفون أن المنصة الحيوية التي جرى تطبيق اللقاح الجديد عليها، قد استخدمت سابقا في إنتاج 6 عقاقير".
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