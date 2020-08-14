الاتحاد الأوروبي يوافق على شراء 300 مليون جرعة من لقاح كورونا المرتقب

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي توصل لاتفاق مع شركة الأدوية "أسترازينيكا" لشراء 300 مليون جرعة من لقاح فايروس كورونا حال توفره.

وتعتزم المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- شراء الجرعات نيابة عن السبعة وعشرين دولة العضو بالتكتل في حال تبين أن اللقاح آمن وفعال، بحسب وكالة الصحافة الالمانية.

ووقعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا بالفعل عقدا مبدئياً مع أسترازينيكا في يونيو (حزيران) من أجل أكثر من 300 مليون جرعة من لقاح لا يزال في المرحلة التجريبية.

وعند سؤال المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيفيان لونيلا عما إذا كان هذا اتفاق منفصل عن ذلك من جانب الاتحاد الأوروبي، قالت إن المفوضية "تجري محادثات" مع الدول الأعضاء بشأن احتياجاتهم.