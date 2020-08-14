أردوغان: نبحث سحب السفير التركي من أبو ظبي وتعليق العلاقات معها

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الجمعة، أنه يبحث سحب سفير بلاده من الإمارات وتعليق العلاقات معها.

وقال اردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، "نبحث سحب السفير التركي من أبو ظبي وتعليق العلاقات معها ردا على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل".

واتفقت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، وذلك بحسب بيان مشترك أصدره رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال ابن زايد إنه تم الاتفاق في اتصال مع ترامب ونتنياهو على خارطة طريق لتعاون مشترك، من أجل إقامة العلاقات الثنائية المتفق عليها.

وبموجب الاتفاق، سيتبادل البلدان السفراء والتعاون في مختلف المجالات، ومن بينها الأمن والتعليم والصحة.

من جهته، ذكر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس أن الرئيس الفلسطيني يرفض ويستنكر الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.

وقال أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية ترفض ما قامت به دولة الإمارات باعتباره "خيانة للقدس"، معتبرا الخطوة "نسفا للمبادرة العربية للسلام".