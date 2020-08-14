وزير الصحة الالماني يتوقع موعد توفّر لقاح كورونا

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إنه يتوقع التوصّل إلى لقاحٍ لمرض كوفيد-19 خلال الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام القادم.

وفي تصريح تلفزيوني له، تحدّث الوزير عن تقرير ل‍معهد الصحة العامة يشير إلى أنه قد يتوفر لقاح في الخريف وعلّق: "إنني متفائل بأنه قد يكون هناك لقاح في الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام القادم".

وتتفق توقعاته على ما يبدو مع تقرير أصدره معهد روبرت كوخ ثم سحبه لاحقاً، قال فيه المعهد المعني بالصحة العامة إنه يتوقع وجود لقاح في الخريف. وذكر المعهد لاحقاً أن التقرير غير محدّث ونُشر عن طريق الخطأ.

وفي وقت امتنع فيه الوزير عن تحديد شهر يتوفر فيه اللقاح، أكدّ أن "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه بفضل عملنا جميعا معاً من باحثين وعلماء وعامة، سنحصل على الأرجح على لقاح بوتيرة أسرع مما حدث من قبل في تاريخ البشرية".