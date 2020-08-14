الصفحة الدولية

المحامي الشخصي السابق لترامب يتوعد بكشف "ألاعيبه


تعهد مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يكشف كيف "تلاعب" الأخير في انتخابات عام 2016 بمساعدة روسية في كتاب قادم بعنوان "خائن.. مذكرات".

وكتب كوهين في مقدمة كتابه التي نشرها على الإنترنت يوم الخميس: "ترامب غش في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن فعل أي شيء، وأعني أي شيء، من أجل الفوز كان دائماً نموذج عمله وأسلوب حياته".

ولم تكشف المقدمة المؤلفة من 3700 كلمة عن أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ولم يتضح ما إذا كان الكتاب سيفعل ذلك.

وخلص المحقق الخاص السابق روبرت مولر العام الماضي إلى أن روسيا شنت حملة كبيرة لمساعدة ترامب على الفوز في عام 2016.

ولم يجد مولر دليلاً على وجود مؤامرة جنائية بين حملة ترامب وروسيا، لكنه قدم تفاصيل اتصالات مكثفة بين الحملة وعملاء روس.

وعمل كوهين عن قرب مع ترامب لسنوات قبل أن ينقلب عليه، وكان ذلك في شهادته أمام الكونغرس العام الماضي قبل مساءلة ترامب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تصف التطبيع بین الإمارات وإسرائيل بـ"الحماقة الإستراتيجية"
المحامي الشخصي السابق لترامب يتوعد بكشف "ألاعيبه
بومبيو يطلق تهديدات ضد روسيا
موسكو ترد على منتقدي اللقاح الروسي ضد كورونا
15 ألف متطوع من 107 جنسيات يشاركون بتجارب لقاح كورونا في الامارات
الجيش الامريكي يطلق تطبيقا لمنع جنوده من الانتحار
ترامب يعلن الاتفاق مع "مودرنا" للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا
وزير الصحة الروسي: سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من لقاح كورونا
الكشف عن تفاصيل جديدة للقاح الروسي
الاردن يطلب شراء لقاح كورونا الروسي.. بشرط وحيد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك