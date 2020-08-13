موسكو ترد على منتقدي اللقاح الروسي ضد كورونا

قال ألكسندر غينتسبورغ، مدير المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة “غامالي”، إنه سيكون من السذاجة أن نتوقع رد فعل إيجابي من الدول الأخرى على تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا.

وأضاف غينتسبورغ في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “فكر، إذا تم حرمان أشخاص محددين، أو شركات معينة من عدة مليارات من الدولارات بسبب اللقاح الروسي، ما نوع رد الفعل الذي تريد رؤيته؟ يبدو لي أن رد الفعل طبيعي تماما”.

وأكد غينتسبورغ، مرة أخرى، أن اللقاح الروسي آمن تمامًا و”مسجل وفقًا لجميع القوانين التشريعية لروسيا الاتحادية”.

وأضاف: “هذه الانتقادات تستهدف الأرباح المادية، لا يمكن أن يكون هناك رد فعل آخر، سيكون من السذاجة توقع استقبال منتج من جهة منافسة بالتصفيق”.

وكان الممثل الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في روسيا، طارق يزاريفيتش، قد أعلن في إفادة صحفية، أن منظمة الصحة العالمية على اتصال بالسلطات الروسية بشأن تقييم فعالية وسلامة أول لقاح مسجل ضد COVID-19.

وقال يزاريفيتش: “نحن على اتصال بالسلطات الروسية، النقاش يدور حول التأهيل المسبق للقاح”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم أمس الأول الثلاثاء، عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.