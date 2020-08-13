15 ألف متطوع من 107 جنسيات يشاركون بتجارب لقاح كورونا في الامارات

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن 15 ألف متطوع من 107 جنسيات تلقوا لقاح فيروس كورونا في أقل من شهر، وذلك في إطار التجارب السريرية للمرحلة الثالثة الجارية في دولة الإمارات.

وانطلقت التجارب في 16 يوليو الماضي في أبوظبي بإدارة شركة "جي 42 للرعاية الصحية" بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي، وشركة "سينوفارم سي إن بي جي" إحدى أبرز الشركات الرائدة في تصنيع اللقاحات التي قامت بتطوير اللقاح غير النشط.

وساهم أكثر من 140 طبيبا و300 ممرض والعديد من أفراد الدعم الإداري والفني في هذه التجربة، ولفتت الوكالة إلى أن المتطوعين تلقوا حاليا الجرعة الثانية من اللقاح في ظل مراقبة ورصد متواصلين لحالاتهم الصحية حيث يتلقون جميع الخدمات الصحية اللازمة للمحافظة على صحتهم وسلامتهم.