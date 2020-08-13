الصفحة الدولية

الجيش الامريكي يطلق تطبيقا لمنع جنوده من الانتحار


أفاد تقرير لصحيفة ميلتاري تايمز الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، بأن الجيش الامريكي وفي محاولة يائسة لمنع تصاعد حالات الانتحار بين صفوفه اطلق تطبيقا جديدا للمساعدة في منع تلك الحالات.

وذكر التقرير انه “وخلال الثلاثة اسابيع الماضية منذ تولي الميجور جنرال باتريك دوناهو قيادة معسكر فورت بينينج في جورجيا شهدت القاعدة مقتل جندي واحد منتحرًا وثلاثة آخرين قاموا بمحاولات للاقدام على عملية قتل انفسهم “.

واضاف التقرير أن ” هذه المشكلة موجودة في جميع قطاعات الجيش الامريكي نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك بيئة عالية التوتر ، واضطراب ما بعد الصدمة ، وإصابات الدماغ وهي قضية يحاول القادة لحلها بشكل يائس “.

وتابع أن ” احدث احصائيات لوزارة الدفاع الامريكية بينت أن معدل الانتحار بلغ 29.5 عسكري لكل 100 الف عنصر من الجيش في الخدمة الفعلية ، فيما كانت المؤسسة المدنية لمنع الانتحار في الولايات المتحدة ان معدل انتحار المدنيين بلغ 14.2 لكل 100 الف مدني “.

واوضح التقرير ان ” البرنامج الذي يدعى ( We Care) يتضمن مجموعة من التطبيقات وهي متوفرة في 86 منشأة مختلفة للجيش حول العالم ويشترك فيها حوالي 130 الف مستخدم وعند فتح التطبيق ، يتم عرض أرقام الهواتف الخاصة بالخطوط الساخنة للانتحار والقساوسة والعلاج الطبي ، كما توفر علامات التبويب الأخرى الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد الأكثر تحديدًا ودليل منع الانتحار للجيش”.

وأوضح الجنرال دوناهو أن ” منع الانتحار هو أولوية قصوى ، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء خدمة الجندي قائلا “إذا كانت طريقة منعهم من محاولة الانتحار هي إخراجهم من الجيش ، فعلينا فعل ذلك”،”علينا تغيير الثقافة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيش الامريكي يطلق تطبيقا لمنع جنوده من الانتحار
ترامب يعلن الاتفاق مع "مودرنا" للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا
وزير الصحة الروسي: سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من لقاح كورونا
الكشف عن تفاصيل جديدة للقاح الروسي
الاردن يطلب شراء لقاح كورونا الروسي.. بشرط وحيد
في السعودية.. إيقاف متورطين في قضايا فساد بينهم مسؤولون
بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم
نجل الجبري يطالب سفيرة بلاده في واشنطن بمعرفة مصير أشقائه
انفجار كبير يهز مدينة أمريكية ويدمر عددا من المنازل
ظريف: نتفاوض على استعادة أموالنا المجمدة ونستخدم شتى الأساليب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك