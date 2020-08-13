الجيش الامريكي يطلق تطبيقا لمنع جنوده من الانتحار

أفاد تقرير لصحيفة ميلتاري تايمز الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، بأن الجيش الامريكي وفي محاولة يائسة لمنع تصاعد حالات الانتحار بين صفوفه اطلق تطبيقا جديدا للمساعدة في منع تلك الحالات.

وذكر التقرير انه “وخلال الثلاثة اسابيع الماضية منذ تولي الميجور جنرال باتريك دوناهو قيادة معسكر فورت بينينج في جورجيا شهدت القاعدة مقتل جندي واحد منتحرًا وثلاثة آخرين قاموا بمحاولات للاقدام على عملية قتل انفسهم “.

واضاف التقرير أن ” هذه المشكلة موجودة في جميع قطاعات الجيش الامريكي نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك بيئة عالية التوتر ، واضطراب ما بعد الصدمة ، وإصابات الدماغ وهي قضية يحاول القادة لحلها بشكل يائس “.

وتابع أن ” احدث احصائيات لوزارة الدفاع الامريكية بينت أن معدل الانتحار بلغ 29.5 عسكري لكل 100 الف عنصر من الجيش في الخدمة الفعلية ، فيما كانت المؤسسة المدنية لمنع الانتحار في الولايات المتحدة ان معدل انتحار المدنيين بلغ 14.2 لكل 100 الف مدني “.

واوضح التقرير ان ” البرنامج الذي يدعى ( We Care) يتضمن مجموعة من التطبيقات وهي متوفرة في 86 منشأة مختلفة للجيش حول العالم ويشترك فيها حوالي 130 الف مستخدم وعند فتح التطبيق ، يتم عرض أرقام الهواتف الخاصة بالخطوط الساخنة للانتحار والقساوسة والعلاج الطبي ، كما توفر علامات التبويب الأخرى الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد الأكثر تحديدًا ودليل منع الانتحار للجيش”.

وأوضح الجنرال دوناهو أن ” منع الانتحار هو أولوية قصوى ، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء خدمة الجندي قائلا “إذا كانت طريقة منعهم من محاولة الانتحار هي إخراجهم من الجيش ، فعلينا فعل ذلك”،”علينا تغيير الثقافة