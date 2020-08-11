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الاردن يطلب شراء لقاح كورونا الروسي.. بشرط وحيد


أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الثلاثاء، أن بلاده ستشتري اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 "إذا ثبتت نجاعته"، مؤكدا إنه ينتظر تفاصيل عن اللقاح من الجهات المختصة في روسيا.

وقال الوزير إن "الأردن أجرى اتصالات مع روسيا بشأن مصل فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19 الذي طور في موسكو".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنّه "في حال ثبتت نجاعة اللقاح الروسي سيقوم الأردن بشرائه، لإعطائه للمصابين بالفيروس محليا".

ووصل عدد المصابين بالفيروس في الأردن حتى مساء الأثنين الى 1268، شفي منهم 1187 فيما لا يزال 66 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيين متخصصين بينما وصل عدد الوفيات إلى 11.

وأوضح جابر أنه تم التواصل مع السلطات الروسية المعنية في ما يتعلق باللقاح، مشيرا إلى أن بلاده "تنتظر تفاصيل اللقاح من الجهات المختصة في روسيا"وبحسب الوزير فإن "القائم بالأعمال في السفارة الأردنية في روسيا يتابع تفاصيل اللقاح".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الثلاثاء، أن بلاده طوّرت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه يوفّر "مناعة مستدامة".

وقال رئيس الصندوق السيادي الروسي، كيريل ديمترييف، إن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً "أكثر من مليار جرعة" من اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب عليه تبدأ الأربعاء.

وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر.

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