انفجار كبير يهز مدينة أمريكية ويدمر عددا من المنازل

كشف رجال الإطفاء في مدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، عن سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح خطيرة، بعد وقوع انفجار كبير طال عدة منازل.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت خدمة الإطفاء في بالتيمور، إنه تم التأكد من وفاة شخص واحد على الأقل في الحادث، وإن 3 أشخاص آخرين في حالة حرجة بعد التمكن من إجلائهم من موقع الانفجار.

وفي حين أظهرت الصور المتداولة والتي نشرها الحساب الرسمي للخدمة، منزلًا محطمًا تمامًا، أكد رجال الإنقاذ إن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت مستمرة.