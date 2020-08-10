ظريف: نتفاوض على استعادة أموالنا المجمدة ونستخدم شتى الأساليب

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده تستخدم كل الأساليب من أجل استعادة الأموال المجمدة.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن ظريف قوله "إن تجارة المقايضة أو شراء السلع تعد من الإجراءات المتخذة لاستعادة الأموال الإيرانية المجمدة في دول أخرى".

وأضاف "نحن نتفاوض على استعادة الأموال المجمدة وسنتابع الموضوع من خلال رفع الشكوى إلى المحاكم المعنية إذا تطلب الأمر".

قدم ظريف، أمام مجلس الشورى، شرحا عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية لاستعادة الأرصدة الإيرانية من النقد الأجنبي المجمدة في مصارف العديد من الدول.

وتابع ظريف، "لقد تم إيجاد أساليب عدة خلال هذه السنوات لاستعادة أموال بلادنا من الدول الأخرى، ونحن نستخدمها".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده نجحت في بعض مطالبها المالية من بعض الدول، قال وزير الخارجية، "في بعض المواطن، نعم، لقد أعادت بعض الدول جزءا من أموالنا".