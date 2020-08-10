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المحكمة الاتحادية في واشنطن تستدعي ولي العهد السعودي


أصدرت المحكمة الفيدرالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية محاولة اغتيال ضابط الاستخبارات سعد الجبري.

وتشمل استدعاءات المحكمة التي بحسب "قناة الجزيرة"، يوسف الراجحي وليلى أبو الجدايل، المقيمين في الولايات المتحدة، وطلبت المحكمة الرد على الادعاءات خلال مدة أقصاها 21 يوما.

وكان سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، تقدم أمام القضاء الأميركي بدعوى ضد الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين، منهم سعود القحطاني وأحمد عسيري وبدر العساكر، اتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بصورة مشابهة لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقد أشارت الدعوى إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد أحبط محاولة اغتيال الجبري في كندا، بعد تواصله مع السلطات الكندية.

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المحكمة الاتحادية في واشنطن تستدعي ولي العهد السعودي
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