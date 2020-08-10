الصفحة الدولية

نيوزيلندا تسجل 100 يوم من دون إصابات كورونا.. ما السر؟


أصبحت نيوزيلندا مثار جدل واهتمام من جميع الناس حول العالم، خاصة مع احتفالها بمرور 100 يوم من دون تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

عدد الإصابات في هذا البلد لم يتجاوز 1569 شخصا منذ بداية ظهور المرض في ووهان الصينية في ديسمبر كانون الماضي الماضي، وبعدد وفيات 22 شخصا، فيما تعافى جميع المصابين.

ولا يزال 24 شخصا يخضعون للعلاج، فكيف استطاعت هذه الدولة التي يسكنها قرابة 5 ملايين نسمة، السيطرة على انتشار فيروس كورونا؟ وما هي الوصفة السحرية لذلك؟

رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، قالت في تصريحات صحفية، مطلع الأسبوع، إن الاحتفال بعدم تسجيل حالات إصابات جديدة بالفيروس، لا يغير أي شيء لنيوزيلندا، ولا يزال على البلاد الاستمرار إدارة الحدود بـ"عناية فائقة".

نيوزيلندا كانت قد سجلت أولى حالاتها في فبراير الماضي، حيث سارعت السلطات لوقف انتشار المرض، من خلال فرض حظر داخل البلاد، وإغلاق للحدود، وتطبيق نظام لتتبع الحالات ورصد المخالطين لها، وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".

ورغم عدم تسجيل أي حالات جديدة في البلاد، إلا أن السلطات لا تزال تجري آلاف الاختبارات يوميا للتأكد من خلو مواطنيها من كورونا، وعدم حدوث موجة ثانية من انتشار الفيروس.

أرديرن، كانت قد قالت في بداية الأزمة إن استراتيجية البلاد بسيطة وهي بأن "تواجه بقوة، ومبكرا".

لموقع الإلكتروني لوزارة الصحة النيوزلندية، كان قد أشار إلى أن استراتيجية محاربة الفيروس لا تعتمد على القضاء على الفيروس فقط، إنما على كسر سلسلة انتشاره، وبشكل فعال، والسيطرة على أي حالات تدخل البلاد من الخارج فيما بعد.

في 19 مارس آذار أغلقت البلاد الحدود مع الجميع، ومنذ ذلك الحين اتبعت البلاد، إغلاقا صارما لمدة قاربت 7 أسابيع، إذ أغلقت الشواطئ، ومنع التجول في الشوارع، وجميع النشاطات الاقتصادية أصبحت محظورة.

وفي 8 من يونيو حزيران، رفعت السلطات الحظر بعدما استطاعت وقف انتشار الفيروس لمدة أسبوعين، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة.

وبعد هذا التاريخ فإنه لا يسمح لأي شخص بالعودة للبلاد إلا إذا كان من المواطنين، ويجب عليه قضاء أسبوعين في منشآت معتمدة، كما تفرض السلطات على من يعودون مؤقتا دفع أكثر من ألفي دولار كرسوم.

وكانت أرديرن التي تحظى بشعبية كبيرة بفضل نجاحها في التصدي لكورونا، قد أطلقت، السبت الماضي، حملة حزبها العمالي للانتخابات التشريعية المرتقبة في 19 سبتمبر أيلول، التي أطلقت عليها تسمية "اقتراع كوفيد".

وتعهدت بتخصيص 311 مليون دولار نيوزيلاندي (205 ملايين دولار أميركي) للتوظيف لمواجهة الأزمة الناجمة عن الوباء.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نيوزيلندا تسجل 100 يوم من دون إصابات كورونا.. ما السر؟
حمدبن جاسم: الأخبار التي تأتي من السعودية لاتبعث على خير
روحاني يدعو للتعايش مع الوباء: تفشي كورونا قد يستمر لعام آخر
مصدر مقرب من سعد الجبري : بن سلمان استولى على خطة اصلاح للملكة كان الملك السابق قد دعا لها
الدوحة: عدم نفي السعودية مخطط غزو قطر يشير إلى حقيقة الحدث
إيران توجه طلباً للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي السعودي "السري"
ألمانيا وفرنسا تنسحبان من محادثات إصلاح منظمة الصحة العالمية بسبب الاحباط من امريكا لقيادتها المفاوضات رغم خروجها من المنظمة
مسؤول ايراني: ماكرون يسعى إلى زعزعة استقرار لبنان
سقوط ضحايا بتحطم طائرة قادمة من الإمارات لدى هبوطها جنوب الهند
الصين تعارض بشدة إعلان ترامب حظر “TikTok” و”WeChat”
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك