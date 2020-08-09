مصدر مقرب من سعد الجبري : بن سلمان استولى على خطة اصلاح للملكة كان الملك السابق قد دعا لها

كشف مصدر مقرب من المسؤول السعودي السابق سعد الجبري، السبت، تفاصيل خطة الاصلاح التي استولى عليها ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان "المسؤول السعودي السابق سعد الجبري سجل شهادته بالفيديو ولساعات، لكي تقدم من قبل فريقه الدفاعي للقضاء الاميركي وللرأي العام في حالة اغتياله او اختطافه من قبل النظام السعودي".

واضاف ان "الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز طلب من الامير محمد بن نايف لدى تأسيس صندوق مكافحة الارهاب في منتصف العقد الماضي وضع خطة لاصلاح المملكة، الا ان محمد بن سلمان استولى عليها فيما بعد ونسبها لنفسه وقدمها لقائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي، لتهيئتها للنشر للرأي العام".

وتابع المصدر ان "خطة الاصلاح التي وضعها محمد بن نايف تضمنت ثلاثة قطاعات رئيسية هي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن محمد بن سلمان تخلى عن الجزء السياسي الذي تضمن المصالحة مع المعارضين في الخارج".