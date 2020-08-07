شمخاني: برايان هوك مثل بولتون فشل وغادر البيت الأبيض

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، تعليقا على استقالة المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، إنه فشل مثل جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق.

ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ذكر من خلالها أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيضطر إلى حزم حقائبه قبل مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، قد تنحى عن منصبه، أمس الخميس، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أعلن بومبيو أن هوك الذي يعد من بين أقوى الشخصيات في الخارجية الأمريكية، قد قرر الاستقالة والعودة إلى العمل في القطاع الخاص.