مسؤول سعودي سابق يرفع دعوى قضائية ضد بن سلمان

قالت مصادر غربية إن مسؤول الاستخبارات السعودية السابق سعد الجبري تقدم برفع دعوى قضائية في المحكمة الجزائية في أمريكا ضد ولي العهد محمد بن سلمان.
وأوضحت صحيفة "ذا ستار" الكندية أن الدعوى تقدم بها الجبري ضد الأمير ولي العهد محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين.
وتضمنت الدعوى أيضًا كلاً من: مدير مكتبه بدر العساكر، والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، وهو أحد المتورطين بجريمة اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي.
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