لأول مرة فيسبوك يحذف منشورا لترامب... ماذا تضمّن؟

أعلن موقع فيسبوك، الأربعاء، حذف منشور للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال إنه يحتوي على معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة على منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة، بحسب بيان للموقع.

والمقطع المحذوف كان جزءا من مقابلة أجراها ترامب مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، صباح الأربعاء، حيث قال إن الأطفال "محصنون من الإصابة" بكوفيد-19، وذلك خلال حثه على إعادة فتح المدارس رغم تحذير الخبراء.

وهذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها فيسبوك محتوى خاصا بصفحة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ما يتعلق بمعلومات حول فيروس كورونا.

وكان موقع تويتر، قد دخل في خلاف مع الرئيس الأميركي، بعد حجب تغريدة للأخير حول المواجهات في منيابوليس المرتبطة بمقتل الأميركي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي، على اعتبار أن فيها خرقاً لمبادئ الموقع التوجيهية حول تمجيد العنف.

وكان تويتر أيضا قد دعا مستخدميه للتحقق من الوقائع تحت تغريدتين للرئيس بخصوص التصويت بالبريد.