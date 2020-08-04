الصفحة الدولية

دراسة: بريطانيا مهددة بموجة كورونا ثانية أقوى بمرتين في الشتاء المقبل!


أظهرت دراسة نشرت أن بريطانيا مهددة بموجة ثانية من تفشي كورونا في الشتاء المقبل، وأنها قد تكون أقوى بمرتين، وذلك إذا أعادت فتح المدارس دون أن تضع نظاما أكثر فعالية للفحص والتعقب.

ونفذ باحثون من "كلية لندن الجامعية وكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة"، نموذجا لأثر إعادة فتح المدارس سواء بالكامل أو جزئيا، وبالتالي السماح لأولياء الأمور بالعودة لأعمالهم، على الانتشار المحتمل للفيروس.

وخلص الباحثون إلى أن الموجة الثانية يمكن تجنبها إذ جرى الوصول إلى 75 % ممن ظهرت عليهم أعراض المرض وفحصهم وتعقب 68 % من مخالطيهم، أو إذا جرى الوصول إلى 87 % من المصابين الذين ظهرت عليهم الأعراض وفحص 40 % من مخالطيهم.

وقالت الدراسة التي نشرت في دورية "لانسيت" لصحة الأطفال والمراهقين "لكننا نتنبأ كذلك بأنه في ظل غياب تغطية واسعة النطاق تستند إلى الفحص والتعقب والعزل، فإن إعادة فتح المدارس إلى جانب إعادة فتح المجتمع قد تسفر، في جميع السيناريوهات، عن موجة ثانية من كوفيد-19".

وأضافت "نتائج النموذج الذي وضعناه تشير إلى أن الفتح الكامل للمدارس في سبتمبر 2020 دون استراتيجية فعالة للفحص والتعقب والعزل سيسفر عن ارتفاع معدل انتشار العدوى وموجة ثانية من الإصابات تبلغ ذروتها في ديسمبر 2020 وتكون أقوى مرتين أو 2.3 مرة من الموجة الأولى لكوفيد-19".

وقالت جاسمينا بانوفسكا-جريفيث كبيرة الباحثين في الدراسة إن نظام الفحص والتعقب في إنجلترا يصل حاليا إلى نحو 50 % فقط من مخالطي من أكدت الفحوص إصابتهم بالمرض.

وأضافت بانوفسكا-جريفيث، المحاضرة في مجال النماذج الرياضية في كلية لندن الجامعية، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه ما زال بالإمكان تجنب أسوأ السيناريوهات.

وتابعت "المهم هو أننا توصلنا إلى أنه من الممكن تجنب موجة ثانية من الجائحة أذا أمكن تشخيص عدد كاف من المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض. ويمكن بعد ذلك رصد مخالطيهم وعزلهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دراسة: بريطانيا مهددة بموجة كورونا ثانية أقوى بمرتين في الشتاء المقبل!
حاكم نيويورك منتقدا ترامب: كان على الرئيس أن يقول الحقيقة لشعبه بشأن كورونا
ترامب يهاجم منسقة فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا: مثيرة للشفقة
الصين تصف محاولات ترامب فرض بيع تطبيق TikTok لمايكروسوفت بالسرقة المكشوفة
مخاوف في الولايات المتحدة من لقاح عاجل يحاول ترامب نيل الموافقة عليه لاغراض الانتخابات
ترامب: الجائحة بدأت في التراجع بالولايات المتحدة
الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "إجراء عسكري مدمر" هو الأول في العالم
بعد تهديدات ترامب لـ"تيك توك"... الخارجية الصينية تدخل على خط الأزمة
مستشار الحملة الجمهورية السابق : احتضان الجمهوريين لاحمق سفيه مثل ترامب سيشل حزبهم لسنوات
وزير روسي يحدد موعد بدء الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك