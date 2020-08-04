حاكم نيويورك منتقدا ترامب: كان على الرئيس أن يقول الحقيقة لشعبه بشأن كورونا

انتقد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو سياسة حكومة بلاده في التعامل مع جائحة كورونا المستجد، والطرق المتبعة في الإعلان عن الوباء.

وقال كومو: "كان على الرئيس أن يقول للشعب الأمريكي الحقيقة.. كان من الخطأ التقليل من خطر الوباء".

وأضاف: "كان من الخطأ أن نقول أن الوباء سيختفي خلال فترة أعياد الفصح، وأنه سيختفي بطريقة سحرية".

وتابع: "كان من الخطأ عدم إعداد برنامج اختبار وطني يشمل جميع الولايات الأمريكية، مع ضرورة التشديد على التقيد بالإجراءات والتوصيات الصحية المتبعة في مثل هذه الحالة".

وأشار كومو إلى أن الولايات التي تشهد ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بالمرض حاليا مثل تكساس وفلوريدا، اتبعت نهج الحكومة الاتحادية في التهوين من شأن الوباء، مما جعلها تعيد فتح اقتصاداتها في وقت مبكر للغاية.