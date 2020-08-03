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مستشار الحملة الجمهورية السابق : احتضان الجمهوريين لاحمق سفيه مثل ترامب سيشل حزبهم لسنوات


نبه مستشار الحملة الجمهورية لفترة طويلة ستيوارت ستيفنز مشرعي الحزب الجمهوري لوقوفهم صامتين بينما يتحول دونالد ترامب اليائس الى العنصرية الصريحة لإنقاذ محاولته لإعادة انتخابه ، مبينا إن كلمات الرئيس ستطارد الحزب لسنوات.

ونقلت صحيفة يو أس اي توداي الامريكية عن ستيفنز قوله في عمود كتبه للصحيفة  إنه ” عمل في خمس حملات رئاسية على مر السنين، وان نوع الحملة التي يديرها الرئيس الآن لن تعمل في بلد سريع التغير”.

واضاف ” لايزال الجمهوريون يفشلون في كسب الناخبين السود بأعداد كبيرة لعقود ، واعترف الحزب بأن ذلك كان في الواقع فاشلاً وحاول على الأقل التغيير ، لكنه استقر الان في احضان العنصرية البيضاء “، منوها لقد ” عملت على الفوز في السباقات الانتخابية الجمهورية السابقة ولم أر قط مثل مستوى ترامب الذي يتعامل بعنصرية بشكل مباشر”.

وتابع أن ” الواضح أن غريزته هي جعل انتخابات عام 2020 حربًا ثقافية ، وهو في تفسيره مجرد مصطلح مقبول اجتماعيًا لحرب عرقية، والتساؤل الذي يطرح نفسه هل هذا الامر منطقيا مقبول من الناحية السياسية ؟ والاجابه ان الامر ليس كذلك ولكن هذا مايريده ترامب فحسب “.

وواصل أن ” هناك حاجة لدى ترامب لوصف سلوكه غير المنتظم وانعدام الانضباط على أنه نوع من الإستراتيجية الخفية الرائعة، لكن الواقع انه سلوك يؤدي الى استنتاج بانه مجرد احمق وسفيه ، لكنه أحمق مع عداوة عنصرية عميقة تعود إلى عقود مضت، وهو الآن مع انهيار حملة إعادة انتخابه من حوله ، ينتقد محاولة تقسيم البلاد على أسس عنصرية “.

وتساءل ستيفنز ” لماذا يلوذ الجمهوريون بالصمت ماعدا السيناتور ميت رومني ؟ هل قال أي عضو جمهوري في مجلس الشيوخ أو عضو مجلس النواب حتى عبارة ” الحياة السوداء مهمة ” ، وماذا عن مستقبل الحزب الجمهوري؟ اعتقد انني متشائم كثيرا بشأن مستقبله “، محذرا أن ” ترامب يحاول اعادة اشعال الحرب الاهلية لكنه سيكتشف في تشرين الثاني القادم انه انتهى ولم يعد موجودا “

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مستشار الحملة الجمهورية السابق : احتضان الجمهوريين لاحمق سفيه مثل ترامب سيشل حزبهم لسنوات
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