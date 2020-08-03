وزير روسي يحدد موعد بدء الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد كورونا

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن 3 شركات روسية ستباشر في سبتمبر، بالإنتاج التجاري لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر الوزير، أن اللقاح المذكور من تصميم مركز "غيمالي" الروسي للبحوث الوبائية والميكروبيولوجية.

وأضاف: "يعمل مركز غيمالي، لبدء الإنتاج التجاري مع ثلاث مؤسسات لديها مواقع إنتاجية في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل. نحن نأمل ان يبدأ الإنتاج التجاري في سبتمبر".

ووفقا للوزير، تستعد الشركات الآن للإنتاج، ويجري تحضير المعدات والعملية التكنولوجية".

وأضاف: "في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهريا، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد الشركات الإنتاج إلى عدة ملايين".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، إن لقاح مركز "غيمالي"، يعتبر من أفضل اللقاحات الواعدة ضد الفيروس.