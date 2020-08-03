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عقار جديد يظهر نتائج مذهلة في علاج كورونا


كشفت شركتا أدوية، عن تجارب سريرية ناجحة لعلاج فعال للحالات الخطيرة من فيروس كورونا المستجد.

وتحمل شركة "ريليف ثيرابيوتيكس" ومقرها جنيف، براءة اختراع الدواء، إلى جانب شركة أمريكية إسرائيلية تدعى "نيورو أر أكس"، وشاركت أيضا في تطوير الدواء بالولايات المتحدة.

وأكدت الشركتان أن "الدواء الذي يطلق عليه "آر إل إف – 100" أو "أفيبتاديل"، استطاع أن يعمل على تعافي حالات خطيرة لكوفيد-19 في ثلاثة أيام فقط".

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منحت هذا العقار في تموز الماضي ترخيصا لاستخدامه في الحالات الطارئة لعلاج أزمات الجهاز التنفسي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

واستخدم العلاج الجديد على 70 مريضا كانوا في مرحلة حرجة من كوفيد-19، خلال المرحلة الثانية من تجربة العقار، وفقا ل‍رويترز.

وقالت الشركتان في بيان مشترك، يوم الأحد، إن التقرير الأولي للاستخدام الطارئ للعلاج أظهر تعافيا سريعا، كما أوضح أطباء مستشفى هيوستن ميثوديست.

وبحسب بيان للشركة استطاع الدواء الجديد أن يعالج رجل يبلغ من العمر 54 عاما ويعاني من فشل عملية زرع رئتين، حيث استغنى عن جهاز التنفس خلال 4 أيام فقط.

وتبحث التجارب السريرية ما إذا كان علاج "أفيبتاديل" سيظهر الفعالية نفسها مع المرضى المصابين بكورونا الأقل خطرا ويعانون من فشل في الجهاز التنفسي.

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