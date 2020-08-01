موسكو تعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فايروس كورونا في مركز "غامالي".

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن انتهاء التجارب السريرية في مركز غامالي للقاح ضد فيروس كورونا.

وقال موراشكو في حديث للصحفيين، إنه "تم إنجاز الاختبارات السريرية على لقاح ضد عدوى الفيروس التاجي، التي طورها مركز غامالي الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة. ويجري إعداد الوثائق الضرورية لتسجيل اللقاح رسميا"

وأضاف أنه "سيتم استخدام هذا اللقاح بعد تسجيله، لتطعيم العاملين في القطاع الطبي وفي المدارس في المقام الأول".

وأكد الوزير، أن عملية الإنتاج التجاري للقاح ستبدأ في أكتوبر المقبل.