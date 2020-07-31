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النواب الأمريكي يصدر مذكرة استدعاء لبومبيو تتعلق بجو بايدن


أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية مذكرة استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو إثر تحقيق اللجنة في الاستخدام المحتمل لموارد الخارجية للطعن في سمعة نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وحسب البيان الذي أصدره رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديمقراطي إليوت إنغل ونشر على موقع اللجنة اليوم الجمعة، فإن المذكرة طالبت بومبيو بتسليم اللجنة جميع السجلات التي يفترض ارتباطها بعائلة بايدن وشركة الطاقة الأوكرانية Burisma Holdings والتي قدمتها الخارجية لرؤساء لجان مجلس الشيوخ التي يقودها الجمهوريون، ورفضت عرضها للجنة مجلس النواب الخاضعة لسيطرة الديمقراطيون.

وقال إنغل في البيان: "لقد حوّل الوزير بومبيو وزارة الخارجية إلى ذراع لحملة ترامب وهو لا يحاول حتى إخفاء ذلك. بعد محاولته إعاقة كل جهد رقابي تقريبا من قبل لجنة الشؤون الخارجية على مدى العامين الماضيين، يساعد بومبيو وبكل سعادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ على تطوير نظريات المؤامرة الخاصة بهم حول بايدن".

وأضاف: "أريد أن أرى السجل الكامل لما أرسلته الوزارة إلى مجلس الشيوخ وأريد أن يراه الشعب الأمريكي أيضا".

وتطالب المذكرة بومبيو بتسليم جميع السجلات بحلول السابع من أغسطس، علما بأن مجلس النواب سيكون قريبا في عطلة لمدة خمسة أسابيع.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب طلب من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العام الماضي فتح تحقيق بالفساد ضد هانتر بايدن الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانيا حين كان والده جو بادين نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ويرى الديمقراطيون الطلب محاولة من ترامب والجمهوريين في استهداف بايدن المنافس الأساسي لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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النواب الأمريكي يصدر مذكرة استدعاء لبومبيو تتعلق بجو بايدن
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