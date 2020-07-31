الصفحة الدولية

انتشار متسارع لكورونا في أميركا وإسبانيا..وتحذيرات من نقل الاطفال عدوى الوباء


واصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انتشاره المتسارع في أميركا وبعض دول العالم الأخرى، خاصة إسبانيا التي عادت ملامح القلق لتخيم عليها من جديد، وسط تحذيرات من احتمالات أعلى لنقل الأطفال العدوى.

وقالت السلطات الصحية الأميركية إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع حتى أمس الخميس إلى 4 ملايين و405 آلاف و932، في حين ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 150 ألفا و283.

وتحتل الولايات المتحدة الصدارة العالمية من حيث التأثر بفيروس كورونا على صعيدي الوفيات والإصابات.

وفي البرازيل، التي تحل في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات؛ أظهرت نتائج الفحص إصابة السيدة الأولى ميشيل بولسونارو، بعد 5 أيام من إعلان زوجها الرئيس جايير بولسونارو أنه تعافى من المرض.

وفي إسبانيا، عاود الفيروس الانتشار بأسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان الماضي، مقوضا الرواية الرسمية بأن العدوى تحت السيطرة.

وسجلت إسبانيا 1229 حالة جديدة أمس، وهو أكبر عدد منذ 30 أبريل/نيسان، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 285 ألفا و430، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

ورغم ذلك، تم تسجيل 10 حالات وفاة فقط بسبب الفيروس الأسبوع الماضي، وهو مستوى بعيد كل البعد عن وفاة المئات يوميا خلال أسوأ فترة في الجائحة.

وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 60% ممن أجروا فحوصا لا يعانون من أعراض، وهي علامة على أن عملية الكشف عن الإصابات ترصد العدوى في مراحلها الأولى.

ونصحت دول أوروبية أخرى -من بينها فرنسا- بعدم السفر إلى مناطق إسبانية معينة مثل كتالونيا.

وفي بريطانيا، قال وزير الصحة مات هانكوك إنه قلق من حدوث موجة تفش ثانية في أوروبا، وإن الحكومة لن تتردد في التحرك لإعادة فرض إجراءات الحجر الصحي إذا اقتضت الضرورة، لتبقى البلاد آمنة.

وفي أفريقيا، قال رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا الخميس إن وزير الزراعة بيرانس شيري توفي الأربعاء بالفيروس، ليصبح أول ضحايا الوباء بين كبار مسؤولي الحكومة.

وشيري هو جنرال متقاعد ساعد في التخطيط لانقلاب أطاح بالرئيس الراحل روبرت موغابي في 2017. وسجلت زيمبابوي 2879 إصابة مؤكدة و40 وفاة.

الأطفال والشباب

وفي آخر البحوث المتعلقة بالموضوع، أظهرت دراسة نشرت أمس وجود كميات كبيرة من الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي لدى الأطفال دون سن الخامسة، مما أثار تساؤلات جديدة بشأن نقلهم العدوى.

وتشير البيانات إلى أن الأطفال ينقلون العدوى بنسب ضئيلة، ولم تجد التقارير المبكرة أدلة قوية على كون الأطفال مساهمين رئيسيين في نشر الفيروس.

وقال الباحثون، الذين نشروا الدراسة في دورية "جاما" لطب الأطفال (JAMA Pediatrics)، إن فهم احتمال نقل الأطفال العدوى سيكون أساسيا في عملية تطوير إرشادات الصحة العامة.

وتشير تحاليل الدراسة إلى أن الأطفال الصغار كانت لديهم كميات من الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي تزيد على البالغين بما يتراوح بين 10 و100 مثل.

من جانبه، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الشباب من أنهم ليسوا بمنأى عن خطر الفيروس، في حين أنهم يتعاملون في بعض البلدان باستخفاف حياله، مما يؤدي إلى زيادة معدلات انتقال الفيروس.

وقال غيبريسوس -خلال مؤتمر صحفي- "قلنا ذلك ونقوله مرة أخرى: الشباب يمكن أن يصابوا، والشباب يمكن أن يموتوا، والشباب يمكن أن ينقلوا الفيروس".

ولوحظت عودة ظهور الفيروس في بلدان أوروبية، حيث يذهب الشباب أثناء الإجازة إلى الحانات وينظمون حفلات على الشواطئ.

وقالت السلطات الصحية في كندا الأسبوع الماضي إن من هم تحت سن 39 عاما يشكلون أغلبية واضحة بين حالات الإصابة الجديدة في البلاد.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موقع إسرائيلي: تركيا ضيعت حلما رعته إسرائيل لعقود في المنطقة
ترامب يتراجع عن اقتراح تأجيل الانتخابات
تعاون إيراني فنزويلي في ظل العقوبات الأمريكية
ترامب يدافع عن دواء "هيدروكسي كلوروكين"
النواب الأمريكي يصدر مذكرة استدعاء لبومبيو تتعلق بجو بايدن
انتشار متسارع لكورونا في أميركا وإسبانيا..وتحذيرات من نقل الاطفال عدوى الوباء
الصحة العالمية: جائحة كورونا سيمتد أثرها لعقود مقبلة
ترامب يتوعد باستخدام "قوة هجومية بالغة" ضد محتجي بورتلاند
الصحة العالمية تفسر سبب "الطفرات" الأخيرة لعدد الإصابات بكورونا
مسؤول أمريكي: هاكرز استهدفوا شركة موردنا الأمريكية التي تطور لقاح كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
صفدر الهیراد : عندما نرجع إلى أصل أفعالنا (أعمالنا) الاختيارية نجد أن لها شرطين في مدى أهميتها و قيمتها : ...
الموضوع :
عندما يُختصر الدين في طقوس رقمية  
ابو معصومة : احسنتم وبارك الله فيكم شكراً لكم ، شكراً لقلمكم ، شكراً لأعماقكم القلبيه النيره التي تتنفس بالمجاهدين ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
عبدالحميد الهمشري : لا غرابة في ذلك ربما انه يهودي خريج كلية الشريعة الاسلامية في تل أبيب والتي لا يلتحق ...
الموضوع :
التغريب الفكري السعودي الماسًوني  
جلال قاسم : استاذ رياض البغدادي مصيبة العراق كلها سببها رفضه التطبيع مع الصهاينة .. طبعا مو رفض السياسيين وانما ...
الموضوع :
هل يمكن التطبيع مع الصهاينة ؟  
كاظم نحم : بسم الله الرحمن الرحيم. مقال مجازف،كانه كاتبه يعمل موظف احصائي،فيعطي نسب...لا وبالمليم ايضا...ثلاثة بالمئة من المحتجزين من ...
الموضوع :
آراء سجين سياسي (1)هل يستحق الراتبَ التقاعدي غير الموظف المتقاعد؟
زيد مغير : مصطفى الغريباوي وليس الكاظمي فقد أنكر اصله وهو ليس محل ثقة أن كان فعلا قد جاء من ...
الموضوع :
الكاظمي بين أمريكا وايران، رسالة ووعود...  
زيد مغير : اتمنى ان يعلو صوت كل النواب وليس السيد مختار وحده لان دماء الأبرياء ما زالت طرية ولم ...
الموضوع :
النائب عن الفتح مختار الموسوي يطالب صالح بالإسراع في المصاقة على احكام الإعدام
زيد مغير : المجاري اسم حرفة تطلق على من يرغب الحمير أجلكم الله .ويبدو أن احمد المجاري يتناغم مع الحمير ...
الموضوع :
بعد ان ذهب بها عريضة .... الطائفية والدفاع عن الارهابيين يعودان مرة اخرى على لسان النائب احمد المساري
محمد مهدي : لا اعلم ما المغزى من تنصيب هكذا أشخاص هل فرغ العراق من أشخاص كفوئين. اين هم الذين ...
الموضوع :
بالوثيقة ..... نبذة بسيطة عن المقدم في فضائية دجلة المدعو نبيل جاسم
فيسبوك