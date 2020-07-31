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الصحة العالمية تفسر سبب "الطفرات" الأخيرة لعدد الإصابات بكورونا


اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن بعض طفرات كوفيد-19 الأخيرة في العالم سببها يعود جزئيا لـ"تخلي الشباب عن الحذر"، مؤكدا مع ذلك أن الحياة لا يجب أن تتوقف.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في جنيف: "لقد أشرنا لذلك من قبل ونكرر مرة أخرى: الشباب غير محصنين (ضد الفيروس)".

وأضاف: "الطفرات الأخيرة لعدد الإصابات تسبب بها تخلي الشباب عن الحذر مع حلول الصيف في نصف الكرة الشمالي".

وقال غيبريسويس إن الحياة لا يجب أن تتوقف بسبب كورونا ويتعين علينا أن نتعلم كيفية التعايش مع الفيروس.

وكان غيبريسوس قد وجه رسالة لشباب العالم في بدايات أزمة كورونا في مارس أكد من خلالها أن الفيروس قد يصيبهم بل يقتلهم أيضا.

وسبق أن أكدت الصحة العالمية أن الشباب عليهم تجنب مخالطة كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة ونقل الفيروس إليهم، إلا أن تقارير في الكثير من الدول أشارت إلى أن الشباب لا ينصاعون للتحذيرات الصحية.

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الصحة العالمية تفسر سبب "الطفرات" الأخيرة لعدد الإصابات بكورونا
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