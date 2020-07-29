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مودرنا تعلن "أخبارا إيجابية" بشأن لقاح كورونا


 

أعلنت شركة مودرنا، أن التجارب التي أجرتها على لقاح لمرض كوفيد-19 أدت إلى استجابة مناعية قوية ووفرت حماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دراسات أجريت على القردة.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن اللقاح ميرنا-1273، الذي أعطي للقردة وفر حماية للرئة والأنف من الإصابة ومنع المرض الرئوي في جميع الحيوانات.

ونشرت نتائج الدراسة التي أجريت على القردة في دورية نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين الطبية.

وتظهر هذه النتائج تحسنا فيما يبدو على النتائج التي حققها لقاح أسترازينيكا في دراسة مماثلة.

وبينما تزيد الدراسة على حيوانات الثقة في اللقاح، قالت شركة مودرنا إنها بدأت بالفعل الاختبارات على البشر.

وبدأت الشركة، الاثنين، مرحلة متأخرة من الدراسة تستهدف إجراء اختبارات على متطوعين أصحاء، وقد تفسح النتائج الإيجابية لهذه التجارب الطريق أمام موافقة الجهات الرقابية والاستخدام واسع النطاق للقاح في موعد أقصاه نهاية العام.

وبنظر إلى اللقاحات الفعالة على أنها حاسمة في القضاء على وباء أدى إلى وفاة أكثر من 655 ألفا في العالم.

وحصلت شركة مودرنا، التي لم يسبق لها أن طرحت لقاحا في السوق، على ما يقرب من مليار دولار من الحكومة الأميركية، فيما تقدم الولايات المتحدة مساعدات مالية لعدد من اللقاحات المحتملة.

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مودرنا تعلن "أخبارا إيجابية" بشأن لقاح كورونا
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