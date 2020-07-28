‎السعودية.. مواطن يقتل مصريين ويسلم نفسه للشرطة ومصر تصدر بيانا حول الجريمة

‎أعلنت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، أنها تتابع جريمة مقتل مصريين اثنين بالرصاص، كانا يعملان في مجال الإنشاءات بالسعودية، على يد مواطن سعودي .

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجريمة بدأت بعدما نشبت مشاجرة حادة بينهما وبين المواطن السعودي، تحولت إلى جريمة جنائية، وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي.

‎وقد أكدت الوزيرة المصرية أن الجاني قد اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات، كما تبين أن المواطنين المصريين الاثنين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.

وأهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المتابعة الفورية لأي حادث يتعرض له المواطنون بالخارج من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية.

وقالت الوزيرة إن "مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية"، مضيفة: "أننا نثق في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية".