التحركات الامريكية من شانها زعزعة الإستقرار في المنطقة

صرح كبير مساعدي وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون السياسية الخاصة، اليوم الثلاثاء، أن التحركات الاميركية في المنطقة تعبر عن التخوف من إيران ومن شانها زعزعة الإستقرار في المنطقة.

وخلال زيارته الى الدوحة الثلاثاء، التقى علي اصغر خاجي مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، وبحث معه بشأن القضايا الثنائية وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وخاصة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب.

كما تباحث الجانبان خلال اللقاء، بشأن المواضيع المرتبطة بالتطورات الجارية في المنطقة، وأكدا ضرورة استمرار المحادثات والمشاورات.

وأشار خاجي خلال هذا اللقاء، الى الزيارات الاخيرة للمسؤولين الاميركان الى المنطقة، واصفا هذه التحركات بأنها خطوة في إطار التخويف من ايران وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وجاءت تصريحات خاجي في إشارة الى الجولة التي قام بها المبعوث الاميركي الخاص في شؤون ايران، برايان هوك، الى عدد من دول المنطقة بما فيها تونس وقطر والكويت، في إطار المحاولات الاميركية لتمديد الحظر التسليحي على ايران، معلنا انه سيزور استونيا وبريطانيا كذلك.