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ولاية اميركية تسجل زيادة يومية قياسية في وفيات "كوفيد-19"


قالت إدارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية إن الولاية سجلت، اليوم الثلاثاء، زيادة يومية قياسية في وفيات فيروس كورونا بوفاة 191 شخصا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وسجلت فلوريدا أيضا 9230 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في الولاية إلى أكثر من 440 ألف إصابة وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد ولاية كاليفورنيا.

وارتفع عدد حالات الوفاة في فلوريدا إلى 6240 حالة وهو تاسع أكبر عدد من الوفيات في البلاد طبقا لإحصاء "رويترز".

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر 655 ألف شخص حول العالم، وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس نحو 16.5 مليون إصابة.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، إلى أكثر من 148 ألف، فيما بلغت حصيلة الإصابات 4 ملايين وأكثر من 290 ألفا حتى الآن.

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