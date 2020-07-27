طهران: سنجعل واشنطن تندم على اعتراض الطائرة المدنية الإيرانية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن الاعتراض الأميركي للطائرة المدنية الإيرانية في أجواء سوريا ولبنان كان "خطيراً للغاية"، مشيرةً إلى أن الأميركيين جرّبوا كل أنواع القرصنة وقطع الطرق وانتقلوا من القرصنة البحرية إلى القرصنة الجوية.

وأضافت الوزارة، بحسب قناة "الميادين"، أن "الإجراء الأميركي الأخير هو تهديد إرهابي ينتهك جميع الأعراف والقوانين والدولية"، متابعاً: "ستتخذ إيران الخطوات اللازمة رداً على هذا الإجراء ولجعل الأميركيين يندمون على ذلك".

وفي سياق منفصل، أبدت وزارة الخارجية الإيرانية، "رفضها تمديد حظر الأسلحة على إيران وحرمانها من حقها القانوني"، مستبعدة "تحقيق الولايات المتحدة مآربها وتمكنها من إجبار بقية الدول على الخضوع لما تريده".