طهران تكشف هدف أمريكا المخفي من اعتراض طائرتها المدنية بالأجواء السورية

كشفت مسؤول إيراني، الأحد، ان اعتراض المقاتلات الأمريكية للطائرة المدنية الإيرانية في المجال الجوي السوري لم يكن حادثا عاديا، وإنما كان الهدف منه خداع الدفاعات السورية.

وقال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، إنه "تم تحديد القاعدة التي استخدمتها المقاتلات الأمريكية لاعتراض الطائرة المدنية الإيرانية، وأن السلطات الإيرانية كشفت عن أكثر من 90% من تفاصيل هذا الحادث".

وأشار عبد اللهيان، إلى أن "الحادث لم يكن حادثا عاديا، وقال إن هناك تحليلات مختلفة حول هذا الحادث، وأحد هذه التحليلات يقول إنه جرى لخداع الدفاعات الجوية السورية وجعلها تسقط الطائرة المدنية الإيرانية".

وأضاف أنه "يجب على الأمريكيين أن يدركوا أن الانتقام القاسي لاغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني لم يأت بعد.. وإن هذه الأعمال الاستفزازية ستنتج عواقب وخيمة بسبب هذه الحماقة التي هددت سلامة الركاب والمدنيين".

وأوضح عبد اللهيان، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن في بعض الأحيان يتعين على الأمريكيين أن يقوموا بدفع أثمان باهظة".