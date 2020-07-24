"حزب الله": حادث الطائرة الإيرانية كان يمكن أن يؤدي لتداعيات لا يعرف مداها بالمنطقة

وصف "حزب الله" اللبناني الحادث الذي تعرضت له طائرة مدنية إيرانية، بالعمل الإرهابي الذي كان يمكن أن يؤدي لتداعيات لا يعرف مداها، لافتا إلى أن الحادث يستدعي موقفا دوليا ضد واشنطن.

ودان "​حزب الله​" بشدة "العمل العدواني المتمثل بقيام طائرات حربية أمريكية بالتهديد و​الإرهاب​ ضد طائرة مدنية إيرانية في ​الأجواء السورية​"، مشيرا إلى أن "ما جرى عمل إرهابي وأمر بالغ الخطورة، كان يمكن أن يكون له تداعيات لا يعرف مداها على مستوى المنطقة برمتها".

ولفت "حزب الله" في بيان، إلى أن "قيام الطائرتين الحربيتين الأمريكيتين باعتراض طائرة مدنية من بين ركابها مواطنون لبنانيون، يستدعي موقفا دوليا حاسما ضد ​الولايات المتحدة​، مع التأكيد أن الولايات المتحدة هي قوة احتلال في الأرض والأجواء السورية".

وأعرب الحزب عن تضامنه مع إيران وسوريا "في وجه العربدة الأمريكية المتمادية".

واعترضت مقاتلتان أمريكيتان، أمس الخميس، طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية كانت في رحلة من طهران إلى بيروت، وقد واصلت طريقها بعد حادث التعرض وحطت في مطار بيروت.