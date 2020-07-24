الهند: اتفقنا مع الصين على سحب سريع للقوات من على الحدود

قالت الحكومة الهندية إن دبلوماسيين من الهند والصين اتفقوا، اليوم الجمعة، على سحب سريع للقوات المتواجهة على الحدود المتنازع عليها بين البلدين في منطقة الهيمالايا الغربية.

وخلال اجتماع عبر الإنترنت، بحث دبلوماسيون من الجانبين التقدم الذي تحقق حتى الآن، لإنهاء الأزمة على خط المراقبة الفعلي الذي يرسم الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الجانبين اتفقا على "فض اشتباك سريع وكامل" للقوات على خط المراقبة وخفض التصعيد في منطقة الحدود لضمان استعادة السلام وسلاسة العلاقات.

وأضافت أن كبار قادة الجيش في الدولتين سيجتمعون مجددا قريبا لضمان فض الاشتباك الكامل على وجه السرعة. ولم يصدر الجانب الصيني بيانا في الموضوع.

وعلى الرغم من أن الاشتباك الذي وقع في 15 يونيو في وادي غالوان من منطقة لاداخ الهندية وقتل فيه 20 جنديا هنديا، لم يشهد إطلاق رصاصة واحدة، وشهد تراشقا بالحجارة وضربا بالهراوات، إلا أنه لا يزال يشكل أسوأ اشتباك منذ عقود بين الدولتين الجارتين والمسلحتين نوويا.

ومنذ ذلك الحين، عقد الجانبان عدة جولات من المحادثات لإعادة الهدوء وتقليل عدد القوات في الوادي بينما كانتا تحشدان تعزيزات في المنطقة الأوسع نطاقا على كل جانب.