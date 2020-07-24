فرنسا تسجل أكثر من 1100 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 1130 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنها سجلا 10 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 30192 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات بعد توثيق 1130 حالة جديدة، 180528 حالة.

ويعد هذا مؤشرا جديدا على أن معدل الإصابات يتسارع مجددا بعد أن خففت الحكومة قيود العزل العام.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه فرنسا أكثر من 1000 حالة إصابة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إن تلك الأرقام تظهر حاجة المواطنين إلى مزيد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع قواعد الصحة العامة.