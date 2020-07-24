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شركة "ماهان" تكشف تفاصيل ما جرى امس في الاجواء السورية


كشفت شركة "ماهان" الإيرانية للطيران، الجمعة، تفاصيل اعتراض المقاتلات الأمريكية لإحدى طائراتها فوق الأجواء السورية أثناء رحلتها المتوجهة إلى بيروت.

وجاء في بيان الشركة، انه "في أعقاب الهجوم الذي شنته الطائرات المقاتلة الأمريكية على الرحلة رقم 1152 التابعة لشركة ماهان للطيران، نعلن أن الرحلة 1152 التابعة لشركة ماهان على طريق طهران --بيروت كانت مهددة من قبل طائرتين مقاتلتين أمريكيتين بعد التحليق لمدة ساعتين فوق الأراضي السورية. وبدأ الطيار بحکمة ووفقا لقواعد ولوائح الطيران لتجنب أي خطر محتمل، بعد تلقي تحذير TCAS بناء على انخفاض فوري في الارتفاع ، وبدأ على الفور في خفض الارتفاع، ولأن الطائرة كانت قبل ذلك في وضع مستقر وسمحت للركاب بفك الأحزمة، فقد أدى الانخفاض السريع في الارتفاع وسرعة الابتعاد عن الخطر المحتمل إلى إصابة عدد من الركاب والطاقم الذين كانوا في الخدمة، والذين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج فور الهبوط".

وأضاف البيان، أنه "منذ أن قامت شركة ماهان للطيران بتشغيل الرحلات على هذا المسار بشكل مبرمج، لأكثر من عقد من الزمن، خضعت دائما لقواعد وأنظمة الطيران في تنفيذ الرحلات، لذا يمكن اعتبار الحادثة على انها مؤشر آخر على تهرب الولايات المتحدة من القانون الدولي".

ولفت، إلى أنه "وفقاً لما أعلنه المسؤولون الإيرانيون، وكذلك الهيئة الإدارية ل‍منظمة الطيران المدني الإيرانية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة في هذا الصدد".

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