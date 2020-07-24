السعودية تسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 262772 حالة.

وقالت الوزارة إنه "تم تسجيل 2241 حالة تعاف، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 215731 حالة".

وأكدت، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في السعودية إلى 2672 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 44369 حالة، والحرجة 2143 حالة.

وشددت الوزارة على أنها أجرت أكثر من 3 ملايين فحص مختبري، بواقع 65 ألف فحص يوميا.

وكانت الصحة السعودية أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 2238 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 34 حالة وفاة.