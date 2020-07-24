الصفحة الدولية

ايران: المقاتلتان اللتان اعترضتا الطائرة الايرانية امريكيتان وندرس التفاصيل لاتخاذ الإجراءات


اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها ستدرس تفاصيل حادثة طائرة "ماهان" المدنية لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية بعد اكتمال المعلومات بشأنها.

وقالت الخارجية الإيرانية أنها "أبلغت السفارة السويسرية في طهران راعية المصالح الأمريكية، أن واشنطن تتحمل مسؤولية أي حادث تتعرض له الطائرة أثناء عودتها إلى إيران".

واضافت أنها "أبلغت مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد روانتشي، الذي بدوره أعلم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أي حادثة تتعرض لها الطائرة أثناء رجوعها أدراجها إلى العاصمة".

واعترضت مقاتلتان أمريكيتان، اليوم، طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية، أثناء توجهها إلى بيروت.

وقال التلفزيون الإيراني إن طائرتين حربيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وصرح قائد الطائرة التابعة للخطوط الجوية "ماهان إير" بأنه خلال تواصله مع المقاتلتين للحفاظ على مسافة الأمان، أبلغه الطياران بأنهما أمريكيان.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن المقاتلتين اقتربتا حتى 100 أو 200 متر من طائرة الركاب، واصفا الحادثة بأنها "مغامرة أمريكية".

وأشار إلى إصابة ثلاث ركاب، بالإضافة إلى إصابة عدد من طاقم الطائرة بجراح وصفت بالطفيفة.

من جهتها، قالت وكالة "مهر" إن الطائرة غادرت مطار بيروت الدولي بعد أن تزودت بالوقود، مبينة أن قائد الطائرة سيقدم تقريرا مفصلا عن الحادثة إثر وصوله إلى طهران.

هذا، وأكدت وكالة "تسنيم" أن الطائرة لم تكن تقل أي شخصية سياسية أو عسكرية.

وأفادت هيئة الطيران المدني السوري بأن الحادثة وقعت في أجواء منطقة التنف بين العراق وسوريا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران: المقاتلتان اللتان اعترضتا الطائرة الايرانية امريكيتان وندرس التفاصيل لاتخاذ الإجراءات
الحرس الثوري الإيراني يكشف هوية منفذ تفجير منشأة نطنز النووية
وزير الصحة الإيطالي يستبعد حدوث موجة ثانية لكورونا
روسيا: قد نبدأ استخدام لقاح ضد فيروس كورونا في آب
2600 إصابة بالساعة الواحدة في أميركا والإجمالي يقترب من 4 ملايين
آسيا تايمز: بن سلمان ملكاً نهاية العام أو الشهر القادم!
الخارجية الصينية: سفارتنا بواشنطن تلقت تهديدات بتفجير وقتل
خلال يوم واحد.. أكثر من ألف وفاة و65 ألف إصابة بكورونا في أميركا
للمرة الاولى.. لقاح ايراني ضد الانفلونزا
استطلاع للرأي يظهر تقدم جو بايدن على ترامب في تأييد الناخبين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك