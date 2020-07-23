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الحرس الثوري الإيراني يكشف هوية منفذ تفجير منشأة نطنز النووية


نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني تمكن من تحديد هوية الشخص الذي نفذ الانفجار في منشأة نطنز النووية وسط البلاد في 2 تموز الجاري.

وأفاد موقع "ديده بان إيران"، اليوم الخميس، بأن الحرس الثوري الإيراني حدد أن منفذ العملية هو إرشاد كريمي الذي كان لسنوات عديدة مقاولا للمنشأة وتحمل المسؤولية عن إطلاق دورة تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وأوضح الموقع الإيراني، استنادا إلى مصادر له، أن كريمي "فجر مع فريقه قاعة الطرد المركزي وتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالصناعة النووية والسمعة لبلاد".

وأشارت المصادر إلى أن صلاحيات كريمي كمقاول في محطة نطنز النووية كانت مؤيدة من قبل وكالة المخابرات في أصفهان.

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الحرس الثوري الإيراني يكشف هوية منفذ تفجير منشأة نطنز النووية
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