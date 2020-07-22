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آسيا تايمز: بن سلمان ملكاً نهاية العام أو الشهر القادم!


قال موقع آسيا تايمز، إنه من المرجح أن يسيطر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على المملكة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد دخول والده المريض الملك سلمان البالغ من العمر 84 عاماً إلى المستشفى الاثنين الماضي.

وقال نبيل نويرة، الباحث المستقل في الشؤون الخليجية، إنه من المتوقع أن يعتلي بن سلمان العرش بحلول نهاية العام، مؤكداً أن بعض المصادر تعتقد أن هذا التحول يمكن أن يحدث في غضون الشهر المقبل.

وحسب الموقع، فإنه لا يُعتقد أن الملك سلمان، الذي أعلن الديوان الملكي أنه أُدخل المستشفى بسبب التهاب المرارة، مضيفاً: “كان الملك سلمان على فراش الموت، ولكن وسط حالة من عدم اليقين بشأن صحته والانتخابات الأمريكية قد يتولى ولي العهد البالغ من العمر 34 عاماً مقاليد الأمور بشكل أكثر لضمان انتقال للسلطة”.

وأشار الباحث إلى أن بن سلمان قد تمكن من إبعاد أشد منافسيه، إلى درجة تجعل أي محاولة للوصول إلى العرش “مهمة انتحارية”.

وقد تم سجن الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، الذي عاد من لندن في أكتوبر 2018، كما تم اعتقال الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السابق، والمقرب منذ فترة طويلة من أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

ولاحظ الموقع أن السعودية، ومنذ وفاة مؤسسها، حُكمت بطريقة انتقال السلطة من أخ إلى أخ وختمها بإجماع عائلي، ولكن محمد بن سلمان هو أول ملك في تاريخ السعودية يفتقر إلى هذه الشرعية.

وأشار الكاتب، إلى أن بن سلمان معروف بجنون العظمة وأنه يدرك تماماً بأنه ليس من النسيج التقليدي للحكم.

ووصف الموقع بن سلمان بأنه رجل يشعر بالخوف بشأن المستقبل، ولكنه لا يتقدم في أي مجال إلا عندما يتعلق الأمر بالخلافة، مشيراً إلى أن بن سلمان يحاول ترسيخ سلطته خشية طرد دونالد ترامب من البيت الأبيض وصهره جاريد كوشنر بعد الانتخابات الرئاسية، حيث انتقد جو بايدن، المنافس الديمقراطي لترامب، السعودية مراراً وخاصة فيما يتعلق بسجلها في حقوق الإنسان وحرب اليمن وجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال باحث غربي يزور السعودية كثيراً إن بقاء الملك سلمان حتى يوم الانتخابات الأمريكية هو احتمال ضعيف للغاية، مشيراُ إلى أن مشاكله الصحية قد تتسارع.

والسؤال الحقيقي، كما يضيف الموقع، هو من سيكون ولي عهد محمد بن سلمان، ووفقا للباحث نويرة، فإنه من المعتقد أن يختار بن سلمان شقيقه، الأمير خالد، الذي شغل منصب السفير السعودي في واشنطن قبل أن يتم استدعاؤه وسط موجة الاحتجاج على مقتل الخاشقجي.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن قبل يومين نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وكان حساب “العهد الجديد” الشهير على تويتر، قد علق على خبر نقل الملك سلمان إلى المستشفى، مشيراً إلى أن عملية نقله تمت بأجواء مرتبكة، مضيفاً : “يبدو أن هناك شيء مخفي وأن الأمر أكبر من فحوصات تتعلق بالتهاب المرارة”.

وبعد الإعلان الرسمي عن نقل الملك إلى مستشفى، تصدرت هاشتاغات عن الملك سلمان قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة

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آسيا تايمز: بن سلمان ملكاً نهاية العام أو الشهر القادم!
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