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للمرة الاولى.. لقاح ايراني ضد الانفلونزا


أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري، عن إنتاج لقاح للإنفلونزا في البلاد للمرة الأولى.

وقال ستاري خلال زيارته إلى أصفهان إنه سيجري إنتاج واسع النطاق للقاح الإنفلونزا في البلاد في القريب العاجل، مضيفا أن هذا اللقاح يتم إنتاجه في البلاد للمرة الأولى، كما ستتم إزاحة الستار عن 3 لقاحات أخرى في النصف الأول من العام الإيراني الجاري.   

وفي شأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، قال ستاري إن الدائرة العلمية والتكنولوجية في رئاسة الجمهورية الإيرانية أبرمت في الوقت الحاضرعقودا مع 6 شركات ومراكز أبحاث لإنتاج لقاح كورونا، وقد حققت شركتان من هذه المجموعة أنشطة باعثة على الكثير من الأمل، آملا في أن نشهد منجزاتها في المستقبل القريب.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 229 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وهو أعلى معدل يومي منذ ظهور أولى حالات الإصابة في البلاد

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للمرة الاولى.. لقاح ايراني ضد الانفلونزا
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