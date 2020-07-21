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جيش الإحتلال يدرس فرض حظر التجول على جنوده


قال نائب رئيس الأطباء في جيش الاحتلال الإسرائيلي نعوم فينك: إن مسألة حظر التجول تمامًا في الجيش مطروحة على الطاولة.

وأضاف فينك -خلال جلسة نقاش مع عضو الكنيست عوفر شيلح: "قد نذهب إلى حظر تجول في الجيش؛ لكون الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت قفزة كبيرة في عدد الجنود الجدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا".

وتابع: "في الموجة الأولى من كورونا كان هناك عشرات الإصابات في الأسبوع، لكن الآن لدينا المئات".

وأوضح فينك أنه يوجد حاليا 845 مريضا بكورونا نشطا في الجيش "الإسرائيلي" جميعهم في حالة خفيفة، ومعظمهم موجودون في منشأة في عسقلان.

وسجلت 1844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين المحتلة، فيما سجلت 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة صحة الإحتلال صباح اليوم الثلاثاء.

ويعدّ ذلك ارتفاعًا قياسيًّا بالإصابات مقارنة بحصيلة الإصابات التي سجلت يوم الإثنين، وبلغت 951 إصابة، علما أنه لأول مرة منذ أسبوعين لم تتخطّ الإصابات الألف، لكن بعد 24 ساعة عادت إلى تسجيل معدل قياسي.

ووفقا لتقرير أعده مركز المعلومات لمكافحة فيروس كورونا، فقد تم إجراء 26132 فحصا لاكتشاف كورونا، حيث أظهرت النتائج أن 8.1% من الفحوصات كانت موجبة، ما يعني الارتفاع اليومي بعدد الإصابات بعد أن تراوح بين 6% إلى 7%.

وتظهر المعطيات ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 422 حالة مع وجود 29883 إصابة نشطة، علما أن حصيلة الإصابات منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في الاراضي المحتلة في آذار/مارس الماضي بلغت،52687 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 22432 مصابا.

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