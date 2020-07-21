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السفير الايراني في موسكو : ايران ترغب بشراء اسلحة روسية جديدة


اعرب السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي عن رغبة ايران بشراء اسلحة روسية جديدة، داعيا الى تاسيس ناد للدول التي تفرض اميركا الحظر عليها مثل ايران وروسيا والصين بغية خفض تاثيرات الحظر عبر التعاون مع بعضها بعضا ودعم احداها الاخرى.

وافادت وكالة "تاس" ان جلالي اشار في تصريح ادلى به لصحيفة "كامرسانت" الى ان الدول التي تفرض اميركا الحظر عليها يمكنها التعاون مع بعضها لخفض تاثيرات الحظر وقال، اننا نعتقد بان الوقت قد حان لتاسيس ناد لدول الحظر الاميركي، والتي بينها قوى كبيرة جدا باقتصادات متقدمة مثل روسيا والصين وايران.

ونوه الى ان واشنطن لا تريد بان يكون هنالك منافس في موقع اعلى منها في اي منطقة من العالم واضاف، انهم يريدون ان تكون روسيا ضعيفة وان تكون الصين مرتبطة بهم اقتصاديا وان تكون ايران مستعمرة لهم ولهذا السبب ينبغي علينا ان نتعاون معا وندعم بعضنا بعضا ونكمل احدنا الاخر.

واعتبر السفير الايراني، ان هنالك فرصا كبرى امامنا تستلزم الارادة السياسية لتطويرها في المسار الصحيح، ولفت الى ان ايران دولة كبيرة بعدد كبير من السكان وغالبيتهم من الشباب تقريبا وثروة منجمية كبيرة وتكنولوجيا متطورة "ولو تضافرت جهودنا فبامكاننا التغلب على الضعوط الاميركية".

 

وذكرت "تاس" بان السفير جلالي قال بان ايران ترغب بشراء اسلحة روسية جديدة لتقوية امكانيات دفاعها الجوي واضاف، سنجري مشاورات مع روسيا حول الامور التي نحتاجها لتقوية طاقاتنا الدفاعية. فروسيا حكومة وشعبا وقفت الى جانبنا دوما في الاوقات الصعبة، وفي هذا المجال فان روسيا هي اولوية شراكتنا.. روسيا تمتلك قدرات ميدانية هائلة ونامل بتعزيز علاقاتنا معها مع مرور الوقت.

 

ومن المقرر ان يقوم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بزيارة الى موسو اليوم الثلاثاء لاجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

 

وكتب السفير جلالي في تغريدة له مساء الاثنين بان ظريف سيحمل رسالة من الرئيس حسن روحاني الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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