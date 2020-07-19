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سي أن أن: ترامب قدم 200 ادعاء كاذب بشأن وباء كورونا


كشف تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية احصائيات جديدة بشأن اكاذيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث بينت الاحصائيات ان ترامب قدم 200 ادعاء كاذب بشأن الوباء والاحتجاجات واشياء اخرى منذ بداية شهر حزيران الماضي وحتى الخامس من شهر تموز الجاري .

وذكر التقرير أن ” الرئيس الامريكي استمر ولعدة اشهر بتقديم الادعاءات الكاذبة والمضللة بشأن الوباء وفايروس كورونا ، وكثير من تلك الاكاذيب كانت شنيعة حيث اعتمدت الاحصائيات على مسيرته المثيرة للجدل في مدينة تولسا سلسلة من المقابلات مع فوكس الأخبار ووسائل الإعلام الأخرى ، والأحداث المتعلقة بالاقتصاد والوباء ، والملاحظات في تكساس وأريزونا وويسكونسن وجبل رشمور في داكوتا الجنوبية”.

واضاف أن ” ترامب قدم 200 ادعاء كاذب خلال فترة اربعة اسابيع بمتوسط حوالي سبعة اكاذيب في اليوم، وكانت 41 من الادعاءات حول الفايروس والوباء ، إلى حد كبير أكثر من أي موضوع، بينما وصل مجموع ادعاءات ترامب الكاذبة  الان ما يصل إلى 2783 ادعاء كاذب منذ 8 حزيران 2019 ، حينما بدأت الشبكة احصائياتها”.

وتابع أن ” ترامب قدم 15 ادعاء كاذب بشأن العلاقة بين الاختبار  والحالات  مدعيا أن الاختبار مسؤول عن الارتفاع الأخير في الحالات المؤكدة ،  كما ادعى تسع مرات زورا انه منع من السفر الى الصين على الرغم من أنه فرض تقييدًا جزئيًا فقط على السفر “.

وواصل أن ” ترامب قدم  26 ادعاء كاذبًا حول موضوع الجيش ، بما في ذلك سبع نسخ أخرى من كذبة منتظمة أنه هو الشخص الذي تم إنشاء برنامج اختيار المحاربين القدامى في عهد أوباما. وقدم أيضًا 25 ادعاءًا كاذبًا حول الصين ، الدولة الفردية التي يكون فيها غير دقيق في أغلب الأحيان”.

ومن بين الادعاءات الكاذبة ايضا ان ترامب قدم 25 كذبة بشأن الاحتجاجات خلال فترة اربعة اسابيع و من بين أمور أخرى ، ادعى ترامب كذبا ست مرات أنه كان مسؤولا عن إرسال الحرس الوطني لقمع أعمال الشغب في ولاية مينيسوتا، حيث تم تنشيط الحرس من قبل الحاكم الديمقراطي للدولة

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