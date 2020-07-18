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تعرف على الفئة التي يحظر عليها التطعيم بلقاح كورونا


أكد مدير مركز غماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبرغ، أن لقاح فيروس كورونا مناسب للجميع باستثناء فئة معينة.

وقال غينتسبرغ إن هذه الفئة تتمثل في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة شديدة في جهاز المناعة.

وتابع غينتسبرغ "أي تطعيم لأي شخص هو ضغط على جهاز المناعة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي لهؤلاء الأشخاص".

وشدد مدير مركز غماليا على أن هؤلاء الأشخاص يجب عليهم استشارة أخصائي المناعة، قبل الحصول على أي مصل.

يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أشار في وقت سابق إلى أنه من المتوقع تسجيل اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" في أب المقبل.

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